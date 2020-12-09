РИАМО - 9 дек. Подмосковные власти планируют переселить из аварийного жилья 22 тысячи человек в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2019 по 2025 год, сообщил в интервью РИАМО министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«В ближайшие годы реализация нацпроекта продолжится. Так, в общей сложности с 2019 по 2025 год мы должны переселить из аварийных жилых помещений 22 тысячи человек в 46 городских округах. Отмечу, что это жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года. Его площадь составляет 371 тысячу квадратных метров», - сказал Локтев.

По его словам, по итогам этого года планируется расселить 48,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают более 2,9 тысячи человек.

Полную версию интервью читайте здесь>>