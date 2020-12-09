РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Ведущий «Радио 7 на семи холмах» и «Большая Балашиха» Максим Королев провел мастер-класс для школьников и студентов городского округа Балашиха, профориентационные занятия планируется проводить 2 раза в месяц, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло на базе Общественной палаты Балашихи.

«Подросткам рассказали об особенностях профессии радиоведущего. Чтобы попасть на радио, в первую очередь нужно заниматься развитием речи и голоса. В этом может помочь пение. Отсылая резюме, необходимо прикрепить к нему демозапись своего голоса», – говорится в сообщении.

Такие профориентационные занятия планируется проводить минимум 2 раза в месяц. Школьникам и студентам расскажут работе телевидения, радио, электронных и печатных СМИ.