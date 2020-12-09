РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. В подмосковном Красногорске создали рабочую группу по организации дорожного движения на Ильинском шоссе, которая проработает пути решения проблемы перегруженности дороги, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Продолжаем поиск решений по организации дорожного движения на Ильинском шоссе, которые позволят разгрузить шоссе и не нарушат ничьих интересов. Рабочую группу возглавил замглавы по развитию территорий Евгений Владимирский, в нее вошли представители Минтранса МО, завода «КНАУФ», эксперты ГКУ «Центр организации дорожного движения» и жители микрорайонов, прилегающих к Ильинскому шоссе», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что заседание рабочей группы состоялось вечером 8 декабря.

«Среди рацпредложений - ремонт покрытия на железнодорожном переезде, чтобы водители не сбавляли скорость на этом участке. Параллельно - корректировка работы светофоров», - отметила Хаймурзина.

Она подчеркнула, что все озвученные вопросы будут детально проработаны.

«Направить свои предложения можно на почту нашего управления транспорта, связи и дорожной деятельности: otd212@yandex.ru», - заключила Хаймурзина.