РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В Подольске за минувшие сутки выявили 27 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 6 114 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 372 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 27 случаев заболевания. Всего в округе зафиксировали 6 114 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 122 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 346 человек. Выздоровели и выписались 86 669 человек.

Сатистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

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