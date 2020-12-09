РИАМО - 9 дек. В селе Тропарево Можайского округа завершается строительство новой школы, которую возводят вместо старого здания, пострадавшего от обрушения кровли, сообщил в интервью РИАМО министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он напомнил, что в прошлом году в старой школе в Тропареве обрушилась крыша столовой. По поручению губернатора Андрея Воробьева здание снесли и начали строить новую школу на 275 мест.

«Сегодня мы полностью завершили благоустройство с размещением спортивного ядра и детских игровых площадок. В одном из трех блоков школы уже начаты отделочные работы. В начале 2021 года нам останется только выполнить внутренние отделочные работы в двух блоках, собрать и расставить мебель. То есть в следующем году дети смогут пойти в долгожданную школу», - сказал Локтев.

Он отметил, что с началом пандемии коронавируса строительство объекта пришлось приостановилось, сейчас работы практически вернулись в график.

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