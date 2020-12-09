РИАМО - 9 дек. За последние сутки в Московской области выявили 1372 случая заболевания Covid-19, в 9 округах не обнаружили ни одного случая, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.
При этом погибло 30 и выздоровело 819 человек. Больше всего случаев выявили в Красногорске (250), Мытищах (97), Королеве (93) и Сергиевом Посаде (92).
Ни одного случая не выявили в Луховицах, Лотошине, Звездном городке, Молодежном, Серебряных Прудах, Пущине, Талдоме, Рузе, Черноголовке. Один — в Лосино-Петровском, Краснознаменске, Власихе, Красноармейске.
Два — в Кашире, Бронницах, три — в Павловском Посаде, Чехове, четыре — в Можайске, Озерах, пять случаев зафиксировали в Долгопрудном, Рошале, шесть — в Богородском округе, Зарайске, семь — в Лыткарине, Наро-Фоминске, Протвине, Фрязине, восемь — в Ивантеевке. Девять — в Люберцах, Ступине, Химках, Электростали.
12 случаев выявили в Пушкине, по 13 — в Дмитрове и Коломне, по 15 — в Дзержинском и Дубне, по 16 — в Солнечногорске и Реутове, 17 — в Электрогорске, 19 — в Шаховской, по 20 случаев — в Раменском, Орехово-Зуеве, 22 — в Клину, 24 — в Волоколамске, 25 — в Ленинском округе, по 27 — в Подольске, Лобне, Жуковском, Котельниках.
32 — в Домодедове, 33 — в Истре, 34 — в Серпухове, 35 — в Щелкове, 36 — в Одинцове, 47 — в Воскресенске, 48 — в Балашихе, 51 — в Егорьевске, 53 — в Шатуре.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
9 ДЕКАБРЯ
- Cпрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции может повысится, считает председатель правительства Михаил Мишустин. Он заявил об этом на форуме «Сделано в России — 2020».
- 451 пациент с Covid‑19 в Москве находится на ИВЛ. За сутки в столице госпитализировали 1656 пациентов с Covid-19.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 26 266 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 372 больных. В Москве - 5 145.
- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.
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