РИАМО - 9 дек. За последние сутки в Московской области выявили 1372 случая заболевания Covid-19, в 9 округах не обнаружили ни одного случая, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

При этом погибло 30 и выздоровело 819 человек. Больше всего случаев выявили в Красногорске (250), Мытищах (97), Королеве (93) и Сергиевом Посаде (92).

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 122 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 346 человек. Выздоровели и выписались 86 660 человек», - говорится в сообщении.

Ни одного случая не выявили в Луховицах, Лотошине, Звездном городке, Молодежном, Серебряных Прудах, Пущине, Талдоме, Рузе, Черноголовке. Один — в Лосино-Петровском, Краснознаменске, Власихе, Красноармейске.

Два — в Кашире, Бронницах, три — в Павловском Посаде, Чехове, четыре — в Можайске, Озерах, пять случаев зафиксировали в Долгопрудном, Рошале, шесть — в Богородском округе, Зарайске, семь — в Лыткарине, Наро-Фоминске, Протвине, Фрязине, восемь — в Ивантеевке. Девять — в Люберцах, Ступине, Химках, Электростали.

12 случаев выявили в Пушкине, по 13 — в Дмитрове и Коломне, по 15 — в Дзержинском и Дубне, по 16 — в Солнечногорске и Реутове, 17 — в Электрогорске, 19 — в Шаховской, по 20 случаев — в Раменском, Орехово-Зуеве, 22 — в Клину, 24 — в Волоколамске, 25 — в Ленинском округе, по 27 — в Подольске, Лобне, Жуковском, Котельниках.

32 — в Домодедове, 33 — в Истре, 34 — в Серпухове, 35 — в Щелкове, 36 — в Одинцове, 47 — в Воскресенске, 48 — в Балашихе, 51 — в Егорьевске, 53 — в Шатуре.

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Текстовая трансляция

9 ДЕКАБРЯ

- Cпрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции может повысится, считает председатель правительства Михаил Мишустин. Он заявил об этом на форуме «Сделано в России — 2020».

- 451 пациент с Covid‑19 в Москве находится на ИВЛ. За сутки в столице госпитализировали 1656 пациентов с Covid-19.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 26 266 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 372 больных. В Москве - 5 145.

- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.