РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 дек. Линейный отдел полиции на станции Мытищи проинформировал жителей о смертельных случаях на железнодорожных путях на территории округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

За два последних осенних месяца в Мытищах произошло три смертельных случая на железнодорожных путях. Под колесами электрички люди погибли 30 октября, 12 и 17 ноября.

«Два первых случая произошли на станции Тайнинская. Сразу после трагедии здесь прошел очередной профилактический рейд. У платформы обнаружились повреждения в заборе с одной и с другой стороны железнодорожного полотна. В ходе рейда было задержано несколько нарушителей, на которых был составлен протокол и назначен штраф в размере 100 рублей», - говорится в сообщении.

17 ноября около 6:20 электропоездом на станции Перловская был смертельно травмирован неизвестный мужчина. В ходе расследования было установлено, что погибшим является уроженец города Чебоксары Вячеслав Кузнецов 1956 года рождения, который не соблюдал правила безопасности при переходе через железнодорожные пути.

«Основными причинами травматизма являются нарушение и несоблюдение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта: переход путей в неустановленном месте, в наушниках и капюшоне. Систематически инспекторами линейного отдела полиции на станции Мытищи проводятся обследования перегонов, станций, пешеходных переходов на наличие специально оборудованных переходов, наглядной агитации, выявляются повреждения имеющегося ограждения», - уточняется в сообщении.

Проводятся различные акции как в местах, где имеются «народные тропы», так и на пешеходных настилах. Пассажиров информируют о необходимости пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, раздаются памятки и брошюры по правилам поведения на объектах железнодорожного транспорта.