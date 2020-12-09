РИАМО - 9 дек. В Московской области 2693 семьи, воспитывающих детей-инвалидов, получили ежегодную выплату в размере 13 020 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Доплата положена семьям в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

«Ежегодная выплата в размере 13 020 рублей предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимума (20263,50 рубля), воспитывающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, в том числе и на надомной форме обучения», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она добавила, что выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и представить следующие документы: паспорт; свидетельство о рождении ребенка; справку, подтверждающую обучение ребенка-инвалида, выданной в образовательной организации Московской области. А также документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

С начала года семьям выплатили около 35,1 миллиона рублей.