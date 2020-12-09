РИАМО - 9 дек. Крупные образовательные центры готовятся ко вводу в эксплуатацию в подмосковных Балашихе, Ивантеевке и Щелкове, сообщил в интервью РИАМО министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он пояснил, что Подмосковье строит соцобъекты с учетом существующих в округах потребностей. Так, в прошлом году в рамках нацпроекта в регионе начали строительство 50 школ в 29 муниципалитетах, в этом году заложили еще десять школ.

«Новые школы появляются в городах, которые остро нуждаются в ликвидации второй смены. Это Балашиха, Ивантеевка, Щелково. Здесь мы к концу года введем большие образовательные центры на 1,1 тысячи мест каждый», - сказал Локтев.