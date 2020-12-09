РИАМО - 9 дек. В Зеленограде из пожара спасли семь человек, в том числе двоих детей, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Пожар площадью свыше 15 квадратных метров случился на 11 этаже жилого дома в шестом микрорайоне Зеленограда. Сообщение о возгорании поступило в службу экстренного вызова 112.

«Благодаря слаженным действиям столичных огнеборцев, пожар был потушен в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, включая ПСО № 212, ПСО № 213, ПСО № 214 Государственного казенного учреждение «Пожарно-спасательный центр».