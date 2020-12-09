РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Горнолыжный комплекс под открытым небом «Черневская горка» в подмосковном Красногорске начнет работу в ближайшие выходные, 12 и 13 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Запустить первые два склона - так называемый «лягушатник» для детей и центральный 250-метровый - в комплексе обещают уже в эти выходные», - говорится в сообщении.

На склонах смогут покататься не только лыжники, но и любители тюбинга – так называемых «ватрушек».

В связи с небольшим количеством осадков в декабре снег на склоны насыпают с помощью пушек. По словам представителя горнолыжного комплекса, минимальный снежный покров для нормального катания должен составлять не менее 30 санитиметров.