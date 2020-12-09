РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. За минувшие сутки в Люберцах выявили девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 3 115 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 372 новых случая заражения коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки девять новых случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 3 115 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили 27 новых заболевших коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 791 пациента с Covid-19. В Дзержинском выявили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, количество заболевших с начала пандемии составило 1 145 человек.

На данный момент в Московской области зарегистрировали 122 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 86 660 человек выписали домой из стационаров, скончались из-за развившихся осложнений 2 346 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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