РИАМО - 9 дек. Главную елку страны, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля, срубили в подмосковном Наро-Фоминском округе, передает в среду корреспондент РИАМО.

Дерево поместили на специальное транспортное средство, которое отвезет его в центр столицы, на Красную площадь.

Территорию вокруг елки оградили от зрителей. За соблюдением правил безопасности следили специалисты комитета лесного хозяйства Московской области и сотрудники МВД.

«В этом году мы 21 год проводим общероссийскую елку. <...> Мы выбрали из порядка 50 елок эту красавицу. Она ровная, пирамидальная и без изъянов», - сказал журналистам начальник главного штаба по организации Всероссийской елки, заместитель начальника Главного эксплуатационного управления Управления делами президента РФ Анатолий Качанов.

Он добавил, что вместо этой елки будет посажено много маленьких.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир отметила, что елку выбирали долго и нашли самую лучшую в Наро-Фоминском округе.

«Среди множества красавиц Московской области - их было порядка 50 претендентов - мы выбрали ту, которая находится на территории Наро-Фоминского лесничества. <...> Данная елочка соответствует всем параметрам: ее высота почти 25 метров, возраст - 96 лет», - сказала Казимир.

Лесному хозяйству региона также подарили автомобиль за то, что именно его сотрудники нашли главную елку страны.