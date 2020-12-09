РИАМО - 9 дек. В Москве с начала 2020 года построили 39 офисных центров, гостиниц и объектов производственного назначения, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С начала года возведено 14 больших административно-деловых комплексов, построено 10 новых гостиниц в Москве. Большие объемы работ выполняются по развитию промышленного сектора в городе — введено более 15 крупных объектов производственного назначения», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что строительство таких зданий способствует созданию новых рабочих мест в столице.



Также заммэра напомнил, что Москва уже выполнила план по строительству на этот год. Так, к концу ноября план национального проекта по строительству объектов жилого назначения был выполнен.



«У нас стояло 3,6 миллиона квадратных метров жилья ввести в этом году. В городе уже построено и введено в эксплуатацию 3,9 миллиона квадратных метров, то есть мы план, который обсуждали с коллегами, уже выполнили», - сказал Бочкарев.