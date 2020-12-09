РИАМО - 9 дек. В Москве с начала 2020 года построили 39 офисных центров, гостиниц и объектов производственного назначения, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что строительство таких зданий способствует созданию новых рабочих мест в столице.
Также заммэра напомнил, что Москва уже выполнила план по строительству на этот год. Так, к концу ноября план национального проекта по строительству объектов жилого назначения был выполнен.
«У нас стояло 3,6 миллиона квадратных метров жилья ввести в этом году. В городе уже построено и введено в эксплуатацию 3,9 миллиона квадратных метров, то есть мы план, который обсуждали с коллегами, уже выполнили», - сказал Бочкарев.
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