РИАМО - 9 дек. Подмосковье реализует масштабную программу по строительству школ, в рамках которой в текущем году началось возведение десяти объектов, сообщил в интервью РИАМО министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Он отметил, что в этом году в Подмосковье сделали акцент на строительство школ в рамках реализации масштабной программы, стартовавшей в 2019 году. Тогда в регионе единовременно заложили 50 новых школ в 29 муниципалитетах.
Министр уточнил, что по итогам реализации программы, старт которой дал губернатор Андрей Воробьев, в Московской области появятся новые учебные места на 28 тысяч детей. Строительство школ обойдется в 40,1 миллиарда рублей бюджетных средств.
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