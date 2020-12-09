РИАМО - 9 дек. Подмосковье реализует масштабную программу по строительству школ, в рамках которой в текущем году началось возведение десяти объектов, сообщил в интервью РИАМО министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он отметил, что в этом году в Подмосковье сделали акцент на строительство школ в рамках реализации масштабной программы, стартовавшей в 2019 году. Тогда в регионе единовременно заложили 50 новых школ в 29 муниципалитетах.

«Кроме того, в 2020 году мы начали строить еще десять школ общей стоимостью более 5 миллиардов рублей», - сказал Локтев.

Министр уточнил, что по итогам реализации программы, старт которой дал губернатор Андрей Воробьев, в Московской области появятся новые учебные места на 28 тысяч детей. Строительство школ обойдется в 40,1 миллиарда рублей бюджетных средств.

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