РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 дек. Врач из городского округа Мытищи Софья Григорьева провела 995 часов в «красной зоне», сообщил первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин.

«Врачи - наши герои, и сейчас это очевидно как никогда. Медики вот уже несколько месяцев работают в условиях пандемии, они сутками находятся в больницах, спасая жизни. В их числе молодой доктор из Мытищ Софья Николаевна Григорьева. На нашей встрече врач рассказала, что в «красной зоне» она провела 995 часов. Большая благодарность всем врачам, медицинский сестрам, лаборантам, водителям скорой помощи, студентам за вашу достойную и важную работу. Низкий вам поклон», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что сейчас Григорьева работает в выездной бригаде, оказывая неотложную медицинскую помощь на дому. В день бывает до 30 вызовов.

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9 ДЕКАБРЯ

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