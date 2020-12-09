РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Ливневую канализацию обустроят до середины декабря в гаражном кооперативе в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Ливневую канализацию ремонтируют на участке в Нахабине. Работы ведутся на территории гаражного кооператива «Автолюбитель-1» в рамках проекта «Малые дела». Завершение строительства ливневой канализации планируется в середине декабря», - говорится в сообщении.

По обращениям жителей сотрудники подрядной организации прокладывают трубу протяженностью 250 метров на улице Дачной.

«Каждый год во время осадков собиралось большое количество воды и естественным путем вода могла уходить только на территорию гаражного кооператива. Автомобилисты и пешеходы испытывали трудности, подвалы и смотровые ямы заливались водой», - сказал заместитель главы администрации горокруга Красногорск по развитию территорий Евгений Владимирский.