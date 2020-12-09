РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В среду днем на Октябрьском проспекте в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной около четырех километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, затор образовался в сторону Москвы. Он начинается от пересечения с Егорьевским шоссе и продолжается до Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Этот путь можно проехать за 17 минут, без пробок время в пути составило бы шесть минут.

Также заторы есть на Комсомольском проспекте, улицах Смирновская, Красная, Кирова, Инициативная, 2-м проезде Победителей. Пробки есть и на Новорязанском, Егорьевском и Зенинском шоссе.