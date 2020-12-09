РИАМО - 9 дек. В Подмосковье продолжается прием заявок на соискание губернаторской премии для журналистов и блогеров «Медиана», он продлится до 15 января на сайте, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«Премия проходит впервые, она учреждена для талантливых авторов, чьи работы способствуют развитию и популяризации региона. Принимаются материалы в печатных и интернет-изданиях, теле- и радиосюжеты, посты в блогах, видеоролики, фотоработы, мультимедийные проекты», — отметается в материале.
Поучаствовать в конкурсе могут и пресс-службы. Они должны направить свои эссе и презентации.
Материал, отправленный на конкурс, должен быть опубликован в период с 1 января по 30 ноября.
Он добавил, что премия – это дань работе журналистов, который бесстрашно делают свою работу. По его словам, новая премия займет достойное место среди тех, которые есть сегодня в России.
Обращаться по вопросам конкурса можно на почту — mediana@mosreg.ru.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии