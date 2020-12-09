РИАМО - 9 дек. Более 48 тысяч квадратных метров аварийного жилья планируют расселить в Подмосковье по итогам 2020 года, что составляет 110% от целевого показателя на год, сообщил в интервью РИАМО министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
Он отметил, что Подмосковье продолжает активную работу по реализации программы расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С начала года расселено свыше 34 тысяч квадратных метров, или почти 75% от целевого показателя.
По его словам, более 2 тысяч жителей уже получили 770 ключей от новых благоустроенных квартир. Лидерами по объему расселения аварийного жилфонда стали Сергиево-Посадский округ и Коломна.
Локтев добавил, что из-за пандемии в планы-графики строительства жилья вносились небольшие корректировки, но все обязательства перед жителями будут выполнены.
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