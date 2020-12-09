РИАМО - 9 дек. В Ногинске появился новый магазин свежих овощей, его открыл подмосковный агрокомплекс «Иванисово», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Современное тепличное предприятие по непрерывному выращиванию овощных культур в защищенном грунте под своим брендом открывает в регионе магазины свежих овощей. Это второй по счету фирменный магазин, который тепличное предприятие открыло в Ногинске в этом году», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что магазин уже стал пользоваться успехом у жителей города по причине высокого спроса на свежие овощи. В его ассортименте представлена вся тепличная продукция, включая томаты, огурцы, баклажаны и зелень. Приобрести огурец среднеплодный можно за 120 рублей, а коктейльный огурец «Квирк» за 180 рублей, цена короткоплодного колючего огурца составит 240 рублей. Томаты в магазине продаются по 114 рублей за килограмм.

«Защита растений в этом тепличном хозяйстве осуществляется биологическим методом при помощи насекомых, что позволяет исключить использование химических методов защиты. Опыление растений производится шмелями, этот метод обеспечивает лучшие вкусовые характеристики и внешний вид продукции», - отметил Воскресенский.

Общая площадь тепличных блоков «Иванисово» составляет 20,5 гектаров, а проектная мощность агрокомплекса достигает 17 тысяч тонн овощной продукции в год.