РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. В Балашихе за минувшие сутки выявили 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 3 406 случаев заражения, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1 372 новых случая заражения коронавирусом.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 122 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 86 660 человек выписали домой из стационаров, скончались из-за развившихся осложнений 2 346 человек. 3 406 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (+48)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых управлением Роспотребнадзора по региону.

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