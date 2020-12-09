РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Жителей подмосковных Люберец просят сообщить любую информацию о пропавшем в округе в 2018 году Вячеславе Ноздрачеве, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
В ходе предварительного следствия установлено, что Ноздрачев, зарегистрированный и фактически проживающий в поселке Калинина Люберец, 29 марта 2018 года покинул свою квартиру и больше не возвращался, при этом его местонахождение до настоящего времени неизвестно. В настоящее время органами предварительного следствия принимаются меры, направленные на установление местонахождения Ноздрачева либо обстоятельств совершенного в отношении него преступления.
Приметы Ноздрачева: рост 170-175 сантимтеров, лицо ромбовидное, глаза карие, губы средней толщины, волосы короткие прямые, сутулый. Имеется шрам на левой щеке, левая рука полностью татуирована от плеча до кисти рисунками: знак анархии, два человечка (детский рисунок), узоры.
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