РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Жителей подмосковных Люберец просят сообщить любую информацию о пропавшем в округе в 2018 году Вячеславе Ноздрачеве, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«В производстве следователя следственного отдела по городу Люберцы находится уголовное дело, возбужденное в июне 2020 года по факту безвестного исчезновения Вячеслава Ноздрачева 1984 года рождения. Следствие обращается ко всем, кто располагает информацией о местонахождении мужчины либо об обстоятельствах его исчезновения, с просьбой сообщить в следственный отдел или по телефону: 8(963)728-92-75», - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что Ноздрачев, зарегистрированный и фактически проживающий в поселке Калинина Люберец, 29 марта 2018 года покинул свою квартиру и больше не возвращался, при этом его местонахождение до настоящего времени неизвестно. В настоящее время органами предварительного следствия принимаются меры, направленные на установление местонахождения Ноздрачева либо обстоятельств совершенного в отношении него преступления.

Приметы Ноздрачева: рост 170-175 сантимтеров, лицо ромбовидное, глаза карие, губы средней толщины, волосы короткие прямые, сутулый. Имеется шрам на левой щеке, левая рука полностью татуирована от плеча до кисти рисунками: знак анархии, два человечка (детский рисунок), узоры.