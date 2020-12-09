РИАМО - 9 дек. В Подмосковье с начала 2020 года по госпрограмме введен в эксплуатацию 41 объект социальной инфраструктуры, до конца 2020-го введут в строй еще 32 объекта, сообщил в интервью РИАМО министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Большая часть из них уже достроена, ведутся итоговые проверки», — сказал Локтев.

Он добавил, что, несмотря на пандемию коронавируса, были выполнены обязательства по вводу в эксплуатацию школ к 1 сентября.

Министр также рассказал, что из-за пандемии изменился и формат работы ведомства. В министерстве ведется работа на удаленке, проводятся совещания по видеоселектору, и такая организация труда тоже показала достаточно высокую эффективность. В то же время без выездов на площадки построить объект нельзя, поэтому сохраняется практика выездов с фото- и видеоотчетами.

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