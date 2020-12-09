РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Свыше 8 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске с начала пандемии, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.
1 372 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.
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Текстовая трансляция
9 ДЕКАБРЯ
- Cпрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции может повысится, считает председатель правительства Михаил Мишустин. Он заявил об этом на форуме «Сделано в России — 2020».
- 451 пациент с Covid‑19 в Москве находится на ИВЛ. За сутки в столице госпитализировали 1656 пациентов с Covid-19.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 26 266 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 372 больных. В Москве - 5 145.
- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.
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