РИАМО - 9 дек. В строительной отрасли Подмосковья не ожидается серьезных последствий из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, принятые меры позволили удержать отрасль на плановом уровне, сообщил в интервью РИАМО министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Ситуация с коронавирусом в начале этого года заставила нас столкнуться с серьезными вызовами, что стало особенно критично в момент, когда остановились стройки. У любого строительного процесса большой накопительный эффект. Если он запущен, то начинают работать все — проектировщики, строители, поставщики, производственники. Если останавливается, то за один-два дня эти процессы не восстановить», — сказал Локтев.

Он уточнил, что в конце мая после возобновления работ на всех стройплощадках разработали «догоночные» графики. Были введены строгие меры эпидемиологической безопасности. В течение года активно нивелировали риски и старались выполнять все запланированные объемы бюджетного строительства.

«Кризис совсем бесследно, конечно, не пройдет. Но серьезных последствий мы не ожидаем, так как принятые меры позволили удержать отрасль на плановом уровне», — подчеркнул министр.

Локтев добавил, что таким образом в целом были выполнены обязательства по вводу школ в эксплуатацию к 1 сентября.

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Текстовая трансляция

9 ДЕКАБРЯ

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