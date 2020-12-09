РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 дек. В Мытищинскую городскую клиническую больницу за сутки поступили 164 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

За минувшие сутки из Мытищинской городской клинической больницы выписано 145 пациентов. Таким образом, с 18 марта от ковид-инфекции и пневмоний с подозрением на коронавирус пролечено 12 090 пациентов.

«Находится в стационаре - 856 человек, на ИВЛ - 36, на кислороде - 153, в реанимации - 58. Поступило за сутки 164 пациента, в том числе 57 в стационар с легкими койками. Амбулаторно проходит лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция 1 516 человек. На сегодняшний день привито от новой коронавирусной инфекции 110 мытищинцев», - говорится в сообщении.

Пункт вакцинации открыт на базе поликлиники №5 на улице Веры Волошиной, дом 54. Прививки ставятся вакциной «Спутник V». Ожидается поступление вакцины и в поликлинику №2.

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9 ДЕКАБРЯ

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