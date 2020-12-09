РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Новогодняя социальная ярмарка «Ценопад» пройдет на площади Дворца культуры «Подмосковье» в Красногорске до 13 декабря, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Московской области.

«Ценопад» - это предновогодняя ярмарка, на которой организовано 50 торговых мест и представлены самые разнообразные товары по специальным ценам. Ярмарка открылась у ДК «Подмосковье» и будет проходить до 13 декабря», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

В украшенных палатках выставлена на продажу мясная, рыбная и молочная продукция, душистый мед, пастила, печатные пряники, различные конфитюры, сухофрукты, овощи и фрукты, кондитерские изделия и конфеты, новогодние сладкие подарки, большой ассортимент чая.

Также участники ярмарки предоставляют ассортимент промышленных товаров и широкий выбор новогодних подарков, елочных игрушек и украшений, пихтовые букеты.

Всех гостей ярмарки организаторы бесплатно угощают горячим травяным чаем из самовара.