РИАМО - 9 дек. Председатель правительства Михаил Мишустин считает, что спрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции может повысится, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом он заявил на форуме «Сделано в России — 2020».

«Взрывной спрос» на российские противокоронавирусные вакцины вполне вероятен, подчеркнул глава правительства России», — отмечается в материале.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет. Вакцина от Covid-19 является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.

Также осенью этого года была зарегистрирована вторая вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона», она была создана новосибирским центром «Вектор».​​

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Текстовая трансляция

9 ДЕКАБРЯ

- Cпрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции может повысится, считает председатель правительства Михаил Мишустин. Он заявил об этом на форуме «Сделано в России — 2020».

- 451 пациент с Covid‑19 в Москве находится на ИВЛ. За сутки в столице госпитализировали 1656 пациентов с Covid-19.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 26 266 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 372 больных. В Москве - 5 145.

- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.