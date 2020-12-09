РИАМО - 9 дек. В столице 451 пациент с коронавирусной инфекцией подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, за сутки 1656 пациентов с Covid-19 госпитализировали, сообщает оперативный штаб Москвы.

За прошедшие сутки в городе выявили 5145 случаев заражения коронавирусом.

«9,5% среди заболевших - дети, 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших люди старше 80 лет», — отмечается в материале.

Все зараженные и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским контролем.

В столице продолжает действовать ряд ограничений из-за коронавируса: школьники старших классов студенты учатся дистанционно, сотрудники переведены на удаленку, а горожане из группы риска должны соблюдать домашний режим.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 ДЕКАБРЯ

- Cпрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции может повысится, считает председатель правительства Михаил Мишустин. Он заявил об этом на форуме «Сделано в России — 2020».

- 451 пациент с Covid‑19 в Москве находится на ИВЛ. За сутки в столице госпитализировали 1656 пациентов с Covid-19.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 26 266 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 372 больных. В Москве - 5 145.

- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.