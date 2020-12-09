РИАМО - 9 дек. В столице 451 пациент с коронавирусной инфекцией подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, за сутки 1656 пациентов с Covid-19 госпитализировали, сообщает оперативный штаб Москвы.
За прошедшие сутки в городе выявили 5145 случаев заражения коронавирусом.
Все зараженные и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским контролем.
В столице продолжает действовать ряд ограничений из-за коронавируса: школьники старших классов студенты учатся дистанционно, сотрудники переведены на удаленку, а горожане из группы риска должны соблюдать домашний режим.
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Текстовая трансляция
9 ДЕКАБРЯ
- Cпрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции может повысится, считает председатель правительства Михаил Мишустин. Он заявил об этом на форуме «Сделано в России — 2020».
- 451 пациент с Covid‑19 в Москве находится на ИВЛ. За сутки в столице госпитализировали 1656 пациентов с Covid-19.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 26 266 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 372 больных. В Москве - 5 145.
- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.
- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.
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