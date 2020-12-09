РИАМО - 9 дек. В рамках поправок, которые поступили к законопроекту о бюджете Москвы на 2021-2023 годы, предлагается увеличить расходы на соцподдержку безработных, ассигнования столичному департаменту здравоохранения, выделить допсредства на решение проблем обманутых дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы городского парламента.

На заседании Мосгордумы в среду рассматривают во втором чтении законопроект о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Всего поступило 205 поправок, они были рассмотрены в департаменте финансов города Москвы. Предложения «Единой России» и «Моей Москвы» одобрены редактором, они касаются принципиально важных направлений в жизни города: здравоохранение, социальная поддержка, образование, культура, строительство и инвестиции, городское хозяйство», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он уточнил, что все поправки и объемы дополнительных средств в 18,5 миллиардов рублей детально проработаны и обоснованы.

Председатель столичного парламента уточнил, что предлагается увеличить ассигнования департаменту здравоохранения Москвы на 2021 год. Часть поправок также направлена на финансовое обеспечение специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, которая не включена в базовую программу ОМС.

Поступило предложение увеличить расходы на социальную поддержку безработных, направить дополнительные средства на решение проблем обманутых дольщиков.

«Считаем нужным увеличить расходы на финансирование мероприятий по реализации комплексных инновационных проектов, а также развитие креативных индустрий. Отдельный блок поправок касается дополнительного финансирования культуры столицы - на мероприятия по проекту «Искусство – детям», на ремонт учреждений культуры, на завершение проекта «Московские библиоцентры», — отметил Шапошников.

Он добавил, что также была одобрена поправка о выделении 13 миллионов рублей на проведение научно-исследовательской работы в сфере экологии и устойчивого развития города.

Помимо этого, в рамках одной поправки предлагается выделить 56 миллионов рублей на доработку портала для записи детей на дополнительное образование. Другая поправка предусматривает увеличение на 100 миллионов рублей расходов по постановке на кадастровый учет земельных участков многоквартирных домов в следующем году.

В 2021-м также предлагается на 250,65 миллиона рублей повысить расходы на предоставление субсидий региональному оператору, владельцам специальных счетов в целях возмещения затрат, связанных с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Шапошников подчеркнул, что бюджет города сохраняет все социальные обязательства.