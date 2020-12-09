РИАМО - 9 дек. Спектакль «Питер Пэн» Московского областного театра юного зрителя получил премию зрительских симпатий «Звезда театрала», он стал лучшим спектаклем для детей и юношества, создателей постановки поздравила министр культуры региона Елена Харламова, сообщается в инстаграм-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Поздравляю режиссера «Питера Пэна» Алексея Франдетти и художественного руководителя театра, заслуженную актрису РФ Нонну Гришаеву с прекрасной победой! Благодарю всех зрителей Подмосковья за поддержку наших театров», - сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Премьера «Питера Пэна» состоялась год назад. Мюзикл по мотивам повести Джеймса М. Барри поставил российский режиссер театра и кино, двукратный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти.

Работа над созданием постановки шла два года. Она повествует историю о Питере Пэне – мальчике, который не хотел взрослеть. Постановка идет в живом музыкальном сопровождении.

Фаворитов премии «Звезда театрала» определяли поклонники театра. В онлайн-голосовании приняли участие 100 тысяч человек из 80 стран. Нонна Гришаева также стала лауреатом премии в номинации «Лучшая женская роль» за роль Людмилы Гурченко в спектакле «Люся. Признание в любви» (Театр им. Евгения Вахтангова).

Конкурс проводится в 13-й раз, церемония прошла в Театре имени Вахтангова.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания.

Лучшим спектаклем сезона стал «Завещание Чарльза Адамса» от театра «Мастерская Петра Фоменко». В номинации «Лучший спектакль. Большая форма» выиграла постановка Олега Глушкова. Лучшим режиссером сезона выбрали Евгения Марчелли. Зрители отметили его спектакль «Шутники» в театре «Сатирикон».

В номинации «Лучший спектакль. Малая форма» лауреатом стала постановка Игоря Яцко «Опасные связи» в театре «Школа драматического искусства».