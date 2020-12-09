РИАМО - 9 дек. В Московской области за прошедшие сутки выявили 1372 случая коронавирусной инфекции, общее число случаев инфицирования превысило 122 тысячи, сообщает оперативный штаб Подмосковья по Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлен 122 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

За последние сутки в Подмосковье умерли 30 человек с Covid-19, за весь период пандемии скончались 2 346 пациентов. Также за сутки вылечилось 819 человек. С начала пандемии поправилось 86 660 пациентов.

В регионе необходимо соблюдать домашний режим людям с хроническими заболеваниями и жителям старше 65 лет, так как они входят в группу риска по заражению инфекцией.

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9 ДЕКАБРЯ

- Cпрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции может повысится, считает председатель правительства Михаил Мишустин. Он заявил об этом на форуме «Сделано в России — 2020».

- 451 пациент с Covid‑19 в Москве находится на ИВЛ. За сутки в столице госпитализировали 1656 пациентов с Covid-19.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 26 266 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 372 больных. В Москве - 5 145.

- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.