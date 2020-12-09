РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 дек. В Домодедове мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого, заключили под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области судом в отношении обвиняемого в убийстве знакомого (часть 1 статьи 105 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 декабря 2020 года в строительном бытовом вагончике, расположенном на расстоянии 1 километра от деревни Скрипино-1 городского округа Домодедово, между двумя строителями произошел конфликт. В ходе него обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в область живота. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли орудие убийства - нож. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. В настоящее время расследование продолжается.