РИАМО - 9 дек. На помощь районным больницам Подмосковья приходят технологичные помощники от Сбера. Новые технологии призваны существенно повысить скорость и комфорт работы для персонала лечебных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

В частности, медиками Подмосковья в работе используются 2 основных продукта: модель детекции патологии легких на основе искусственного интеллекта Сбера и AI-продукт Voice2Med – голосовое заполнение медицинской документации.

Продукт для голосового заполнения медицинских документов Voice2Med разработан группой компаний ЦРТ, входящей в экосистему Сбера. Голосовой ввод текста позволяет с помощью гарнитуры или специального микрофона надиктовывать информацию, которая расшифровывается, преобразуется в текст и вносится в протокол.

Программа для диагностики пневмонии (в том числе с признаками COVID-19) разработана лабораторией ИИ Сбера. Это подразделение, занимается разработкой решений в сфере информационных технологий, специализирующихся, в том числе, на диагностике медицинских изображений.

При диагностике пневмонии модель на основе ИИ позволяет определять объём поражённых участков на снимке легких с компьютерной томографии; проводить первичный анализ на предмет изменений при вирусной пневмонии, в том числе при COVID-19; отслеживать динамику на повторных исследованиях. Помощь искусственного интеллекта значима для врачей, поскольку система ИИ позволяет быстрее ставить диагнозы и назначать необходимое лечение.

На сегодняшний день продукт Voice2Med используют 9 государственных лечебных учреждений в Московской области, расположенные в Пушкине, Жуковском, Ногинске, Одинцове, Коломне, Егорьевске, Королеве, Ивантеевке, Мытищах.

Модель детекции патологии внедрена в 6 больницах региона, расположенных в Ногинске, Одинцове, Жуковском, Электростали, Егорьевске, Солнечногорске, Королеве и Ивантеевке.

«В связи с возросшей нагрузкой на врачей в осенне-зимний период, внедрение ИИ стало особенно актуально. Его ключевое преимущество в том, что он выдаёт диагностический результат при анализе снимков компьютерной томографии с точностью до 94 %. Таким образом, внедрение информационной системы на базе искусственного интеллекта дает врачам возможность получения «второго» мнения при анализе снимков с компьютерной томографии и постановке диагноза – мнения ИИ. Использование Voice2Med позволит оптимизировать процесс заполнения документов, который отнимает значительную часть времени врачей, он экономит более 20% времени», - сказал заместитель Председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Евгений Елисеев.

«Voice2Med корректно распознает все медицинские термины и выражения, а надежность распознавания достигает 97–98%. Кроме существенной экономии времени, решение позволяет улучшить эргономику рабочих мест и существенно повысить качество медицинской документации. Решение уже работает в 80 медучреждениях Москвы, в 35 медицинских учреждениях Мордовии, а также в Перми, Мурманске, Тюмени, Кемерово, Кургане. Мы приветствуем его применение в Московской области и дальнейшее масштабирование», - отметил генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.