РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Пожилым жителям подмосковных Люберец, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса, передадут продуктовые наборы после их обращения к депутату Мособлдумы, члену «Единой России» Дмитрию Дениско, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Дениско в декаду приема граждан, организованной партией «Единая Россия», провел прием жителей городского округа Люберцы по телефону. Так, к нему обратились три пожилые женщины, находящиеся на самоизоляции. Они отметили, что не могут выйти из дома и купить продукты, им также нужна помощь по дому, а обратиться за помощью не к кому.

«Депутат дал поручения помощникам приобрести необходимые продукты питания для заявителей, а волонтеры в ближайшее время доставят их по указанным адресам», - говорится в сообщении.

В ходе приема населения также поступил звонок от 83-летней Валентины Федоровны из Люберец, которая рассказала депутату о том, что ее квартиру залили соседи с верхнего этажа, а она передвигается на ходунках и не выходит никуда из дома. Дениско рассказал о путях решения проблемы поэтапно. Он отметил, что, если возникнут непонимания со стороны УК и другие проблемы, то помощники депутата подключатся и помогут решить проблему ремонта, либо взыскания денежных средств в судебном порядке с собственника квартиры по заливу.