РИАМО - 9 дек. В столице беспилотные роботы-доставщики «Яндекс.Роверы» начали привозить заказанную еду, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Еда».
Доставку беспилотником могут заказать работники и посетители делового квартала «Белая площадь» у станции метро «Белорусская».
Ровер сможет привезти заказы из ресторанов Steak it Easy, Prime, «Марукамэ», Boston Seafood & Bar, Paul и Cheese Connection.
Если свободного ровера не будет, заказ доставит курьер.
Робот «Яндекс.Ровер» предназначен для перевозки небольших грузов. Робот сам планирует маршрут, оценивает обстановку и объезжает препятствия. По городским тротуарам он может ездить со скоростью пешехода.
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