РИАМО - 9 дек. В столице беспилотные роботы-доставщики «Яндекс.Роверы» начали привозить заказанную еду, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Еда».

«Выбрать доставку роботом можно при оформлении заказа в приложении «Яндекс.Еда». Ровер заберет заказ из ресторана и привезет к указанному подъезду», — говорится в сообщении.

Доставку беспилотником могут заказать работники и посетители делового квартала «Белая площадь» у станции метро «Белорусская».

Ровер сможет привезти заказы из ресторанов Steak it Easy, Prime, «Марукамэ», Boston Seafood & Bar, Paul и Cheese Connection.

Если свободного ровера не будет, заказ доставит курьер.

Робот «Яндекс.Ровер» предназначен для перевозки небольших грузов. Робот сам планирует маршрут, оценивает обстановку и объезжает препятствия. По городским тротуарам он может ездить со скоростью пешехода.