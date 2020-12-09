РИАМО - 9 дек. Жители столицы полностью выплатили долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которые накопились весной во время пандемии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Задолженность начала сокращаться сразу после отмены режима самоизоляции, на данный момент она полностью погашена», — сказал Бирюков.

Он добавил, что сейчас ситуация с оплатой ЖКХ контролируется. Москвичи вовремя получают квитанции. Специалисты комплекса городского хозяйства могут проконсультировать горожан по телефону или онлайн. Они расскажут, как правильно внести оплату за ЖКУ, в том числе дистанционно.

Вице-мэр поблагодарил жителей мегаполиса за ответственный подход к оплате ЖКХ.

«Мы со своей стороны уделяем большое внимание высокому качеству услуг, которые предоставляются жителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Главная задача - в домах москвичей всегда должны быть вода, тепло, электричество, и городские службы с ней достойно справляются», — подчеркнул Бирюков.

Он отметил, что системы жизнеобеспечения Москвы работают без сбоев, на случай внештатных ситуаций созданы необходимые резервы.