Пандемия и удаленка задали тренд на новогодние подарки. Вместо гаджетов, билетов в Большой театр на «Щелкунчика» и поездок в Европу москвичи мечтают об уютных вещичках для дома, пижамах, креативных масках с орнаментами художников, сертификатах на доставку из ресторанов и подписках на онлайн-кинотеатры. Обозреватель РИАМО подобрала варианты подарков на Новый год.

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Маска с необычным дизайном

сайт магазина "Бюро находок" сайт Garage Book Shop сайт Heart of Moscow 1 из 3

Цена: от 470 рублей

Маска, которая еще год назад ассоциировалась только с кабинетом врача, в 2020-м стала обязательным атрибутом повседневной жизни. Чтобы не было так грустно в обычной медицинской маске, дизайнеры придумали оригинальные тканевые аксессуары для модников. Среди них — маска «2021-й, только не начинай» от «Бюро находок», которую можно подарить самым отчаянным скептикам. Или набор для соскучившихся от музея современного искусства «Гараж», в который входит антисептик, маска и книга «В поисках потерянного звука. Экспериментальная звуковая культура России и СССР первой половины ХХ века». Тем, кто тоскует по музеям, можно подарить и коллекцию многоразовых защитных масок от Heart of Moscow с орнаментами классиков русского авангарда 1920-х годов. Тканевый аксессуар можно дарить как коллегам, так и друзьям.

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Подписка на онлайн-кинотеатр

Цена: от 590 рублей в месяц

Для тех, кто до сих пор на удаленке, лучшим подарком будет подписка на онлайн-кинотеатр (Окко, Ivi, «Амедиатека» и пр.). Если не знаете, что выбрать, обратить внимание стоит на Netflix, так как на этом стриминговом сервисе выходят многие популярные сериалы, документалки и другие фильмы. Этот подарок, пожалуй, подойдет для самых близких — подарочных сертификатов для российских пользователей на платформе не предусмотрено, так что подписку за другого пользователя придется оплачивать вручную.

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Штопор Alessi

сайт farfetch.com

Цена: 3276 рублей

В преддверии Нового года актуальными будут подарки для любителей крепких напитков. Например, улыбающийся штопор, который словно всегда рад, что вы открываете вино. Очень стильный штопор с деталями из бисера можно подарить кому угодно — от начальника до подруги-домохозяйки.

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Сумка-тележка

сайт Zara

Цена: 5 999 рублей

Если вы хотите подарить сумку своей подруге или маме, то обратить внимание стоит на сумку-тележку. Раньше с такими разгуливали только бабушки, но в эпоху пандемии сумка-тележка стала модным аксессуаром. Тем более, кроме рынка и супермаркета, сходить теперь особо некуда. Такие можно найти в «Икее», но самые модные — в Zara.

Бомбер «Малевич соблюдает дистанцию»

сайт Art Flash

Цена: 7 900 рублей

Тема ковида вдохновила многих дизайнеров на креативные подарки — в продаже можно найти елочные игрушки в виде коронавируса, Дедов Морозов в масках и даже креативные бомберы и свитшоты, на которых герои картин Малевича соблюдают социальную дистанцию. Подарить такой можно всем скучающим по выставкам, музеям и фестивалям.

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Кружка Central Perk из сериала «Друзья»

сайт Ozon

Цена: 490 рублей

Идеальный подарок для любителей сериала «Друзья» — кружка с логотипом кофейни Central Perk, где любили собираться главные герои. Такую можно отправить с доставкой коллеге, чтобы веселее переживать удаленку, и с такой приятно будет выйти в офис.

Адвент-календарь

сайт Ikea сайт Ozon 1 из 2

Цена: от 690 рублей

Адвент-календарь, который быстрее приближает нас к окончанию пандемийного 2020 года — один из лучших подарков на праздник. Самый простой вариант — икеевский календарь, где отчет начинается с 8 декабря. Кроме конфет, в окошечках можно найти скидочные карты на продукцию ресторана в «Икее» и товары в магазине. Такой можно подарить как ребенку, так и взрослым. А самый вкусный календарь с 24 шоколадными окошками уже несколько лет делает Lindt.

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Сертификат на завтрак

сайт Eggsellent

Цена: от 1 000 рублей

Тем, кто любит вкусно поесть, стоит обратить внимание на одно из лучших заведений для завтрака — Eggsellent, где целый день подают пашоты с лососем, яйца бенедикт с красной икрой, кофе со вкусом конфет «коровка» и многое другое. В пандемию продукцию этого заведения москвичи смогли распробовать в доставке. Специально к Новому году владельцы кафе выпустили сертификат «Идеальный завтрак», который можно приобрести в кафе на «Маяковской» или онлайн. Сертификаты разного номинала, от 1000 рублей. Потратить его можно на поход в кафе или на доставку.