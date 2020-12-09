РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. В доме на улице Карла Марка в поселке Красково подмосковных Люберец увеличат объем теплоносителя, сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

В среду Терюшков проверил работу отопления в доме №107 в поселке Красково на улице Карла Маркса. Жители этого дома пожаловались на холодные батареи.

«Буквально на днях мы встречались с чемпионкой Ксенией, которая живет в этом доме, она подтягивается на турнике 40 раз. После нашей встречи в Instagram появился запрос, что в доме отопление не дотягивает до нормативов. Мы сегодня выехали, посмотрели и разобрались. УК и администрация были на этой встрече. Взяли три дня, за это время увеличат объем теплоносителя и это проблема будет снята», - сказал Терюшков.

Он отметил, что с заявителями будет на личном контакте.

«Если тепло так и не поступит, мы еще раз посмотрим, в чем причина, но тогда в этом случае будем привлекать министерство ЖКХ и Госжилинспекцию, чтобы досконально разобраться и понять, почему не выполняются требования, которые установлены законодательством», - объяснил Терюшков.

По его словам, у жителей помимо этой проблемы есть и другие.

«Над теми запросами, которые мы обозначили, будем работать. Детскую площадку мы договорились с Ксенией трансформировать весной и летом 2021 года в спортивную площадку. Это нужно, чтобы у жителей появилось все для активного спорта, чтобы жители окрестных домов могли приходить и заниматься спортом», - заключил Терюшков.