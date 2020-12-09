РИАМО - 9 дек. В сельхозпредприятиях Подмосковья заготовлено в этом году на 309 тысяч тонн кормов на зиму больше запланированного, большая часть заготовок — грубый корм, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

По словам исполняющего обязанности министра сельского и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, заготовочная кампания в области завершилась в середине ноября.

«В частности, заготовлено 1172,4 тысячи тонн грубых кормов, что на 249 тысяч тонн больше и 758,7 тысячи тонн сочных кормов, что почти на 60 тысяч тонн больше прошлогодних показателей», - сказал Воскресенский.

Увеличение объемов выращивания кормов происходит благодаря вводу в сельскохозяйственный оборот новых земель и применения современных аграрных технологий.

«Скошено 203,6 тысячи гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм и силос. Это на 17 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. На одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено порядка 32 центнера», - отметил Воскресенский.