РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. Межрайонное управление ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники в ноябре зарегистрировало 340 рождений детей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В Межрайонном управлении ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники в ноябре было зарегистрировано более 340 рождений, из них три - двойни», - говорится в сообщении.

Из количества зарегистрированных новорожденных мальчиков родилось меньше, чем девочек.

«От всей души поздравляем семьи новорожденных, желаем малышам расти здоровыми, пусть счастье, успех и любовь станут их верными спутниками на протяжении всей жизни», - заключается в материале.