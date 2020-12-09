РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Тепло и горячее водоснабжение отключили в ряде многоквартирных домов на улице 50 лет ВЛКСМ в подмосковном Подольске из-за аварии, восстановить подачу планируют в 16:00, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В среду в 9:00 из-за утечки на магистральной теплотрассе в районе подстанции скорой медицинской помощи на улице 50 лет ВЛКСМ приостановлена подача коммунальных услуг центрального отопления и горячего водоснабжения.

«В настоящее время специалистами ОАО «ПТЭК» ведутся работы по устранению аварии. Планируемый срок окончания аварийно-восстановительных работ - 16:00 девятого декабря. Об окончании работ и возобновлении пуска тепла и ГВС сообщат дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства!» - говорится в сообщении.

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии комитета по ЖКХ: 8(496)755-57-93, 8(916)565-96-15. Также по телефонам диспетчерских служб своих управляющих компаний: МУЖРП-1 - 8(496)763-95-34; МУЖРП-5 – 8(496)756-51-76; МУЖРП-12 – 8(496)769-07-46; МУП ЖПЭТ–2 – 8(496)757-14-10.