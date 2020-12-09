РИАМО - 9 дек. В столице за прошедшие сутки выявили 5145 случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии зафиксировано 665 218 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

В столице за сутки выздоровели 5746 пациентов после Covid-19, общее число вылечившихся составило 507 149.

За сутки в городе умерли 75 пациентов с коронавирусом, за все время пандемии скончался 9571 человек с Covid-19.

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9 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 26 266 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 372 больного. В Москве - 5 145.

- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.