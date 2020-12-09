РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 9 дек. В подмосковном Дзержинском предложили установить монумент «Катюша», сообщается в группе обшественного движения «Гражданский комитет России» (ГКР) в соцсети «ВКонтакте».

«Председатель Гражданского комитета России, член межведомственной комиссии правительства Московской области по обеспечению реализации мероприятий по формированию современной городской среды Артур Шлыков предложил установить монумент «Катюша» на одном из круговых движений в городском округе Дзержинский – городе трудовой доблести и славы Подмосковья», - говорится в сообщении.

Во время Великой Отечественной войны в Дзержинском выпускали снаряды для «Катюш», а также бомбы и боеприпасы. Идею Шлыкова поддержали председатель городского совета ветеранов Владимир Мельников, председатель подмосковного штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Валерий Анисимов, секретарь по вопросам молодежной политики Гражданского комитета России (ГКР) Владимир Саксонов, общественный деятель Елена Мильберг и координаторы местных отделений общероссийских организаций «Волонтеры Победы» и «Юнармия».

Шлыков вместе с первым заместителем главы Дзержинского Евгением Забойкиным и коллегами по ГКР, «Бессмертному полку России» и ОНФ осмотрел место для будущего монумента, а также посетил территорию сквера на Дзержинской улице.

«В настоящее время сформирована рабочая группа, которая будет заниматься разработкой проекта монумента «Катюша». Общественные деятели и представители местных органов власти запланировали реализацию инициативы к 9 мая 2021 года», - отмечается в материале.

Также Шлыков предложил рассмотреть вопрос о благоустройстве сквера на Дзержинской улице возле мемориального комплекса «Создателям ракетного щита России». В планах сформировать сквер в формате патриотического парка.