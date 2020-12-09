РИАМО – 9 дек. В России с 1 января на территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры, под запретом окажутся и свалки горючих отходов во дворах и на прилегающих к ним территориях, сообщает ТАСС.

Нововведения станут актуальны, когда вступят в силу новые правила противопожарного режима.

«Запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», - говорится в сообщении.

Сейчас разводить костры и сжигать мусор нельзя только на землях общего пользования населенных пунктов.

«Новые правила противопожарного режима <...> будут действовать до 2026 года, после чего будут подлежать пересмотру в соответствии с требованиями времени», - говорится в сообщении.​

«Запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия», - говорится в сообщении.