РИАМО - 9 дек. Порядка 40% строящейся недвижимости в Москве возводится на территории бывших промышленных зон, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Большим резервом развития городской среды не только в части жилищного строительства, а в целом комфортной и экономически-эффективно среды в городе являются бывшие промышленные зоны на территории города Москвы», - сказал Бочкарев.

Уже сейчас около 40% недвижимости, которая строится в городе, возводится на территории промышленных зон. Яркими примерами являются площадка завода «ЗИЛ», площадка «Серп и молот», работы на Тушинском аэродроме, уточнил вице-мэр.

Он отметил, что на данный момент промышленные зоны исчерпывали свой экономический резерв и перешли в стадию, когда необходимо заняться их переустройством.

«Эта история будет главным резервом для бизнеса, в том числе в первую очередь по направлению своих усилий, по созданию рабочих мест, по созданию комфортной зоны для проживания, по созданию нового ландшафта Москвы, с которыми мы двинемся в следующие десятилетие», - заключил заммэра.