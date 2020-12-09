РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 дек. Ранее судимый житель подмосковной Балашихи украл из подъезда жилого дома на улице Свердлова велосипед стоимостью более 14 тысяч рублей, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестный похитил его велосипед с лестничной площадки дома на улице Свердлова. Сумма ущерба составила более 14 тысяч рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен 33-летний ранее судимый местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.