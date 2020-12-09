РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 дек. Щелковские депутаты принимают активное участие в волонтерской деятельности и оказывают адресную помощь, так, члены фракции «Единая Россия» Анатолий Андронов и Павел Жуков доставили продуктовые наборы жителям, находящимся на самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«Хочу поблагодарить нашего молодогвардейца Филиппа Чернова, который одним из первых вступил в ряды волонтеров и ежедневно обрабатывает заявки от жителей по оказанию адресной помощи. Лично отработал свыше 150 заявок по доставке продуктов и лекарственных препаратов нуждающимся гражданам», - сказал Жуков.

Целью работы волонтерского центра «Единой России» является оказание адресной помощи людям на самоизоляции и жителям старшего возраста или с ограниченными возможностями, которым зачастую бывает сложно осуществить те или иные действия в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

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9 ДЕКАБРЯ

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