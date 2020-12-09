РИАМО - 9 дек. Столичные власти проводят проверку информации об утечках персональных данных переболевших коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.

«О результатах проверки будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.

В столице за сутки выздоровели после коронавируса 5746 человек, с начала пандемии выздоровели от инфекции 507 149 пациентов.

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9 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 26 266 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 372 больного. В Москве - 5 145.

- Роспотребнадзор объявил возможные сценарии развития ситуации с Covid‑19 в январе. Все зависит от того, будут ли люди соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

- В Москве за прошедшие сутки умерло 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9 571 человек с Covid-19.